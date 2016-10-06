Группы “Русского марша” заблокированы в соцсети “ВКонтакте”

Официальные группы “Русского марша”, который планировалось традиционно провести в День народного единства, были заблокированы по решению суда.

Дмитрий Демушкин, являющийся одним из организаторов “Русского марша”, сообщил, что блокировке подверглись как официальная группа, так и региональные, а также его личная страница. Демушкин заявил, что никакой запрещенной символики, политических лозунгов и экстремистских высказываний в группах не содержалось. Организаторы заявляют. что им ничего не известно о причинах блокировки, поскольку иск был подан к социальной сети.

“Русский марш” - ежегодные шествия, в которых принимают участие представители националистических движений в разных регионах Российской Федерации. Впервые шествие состоялось в 2005 году и уже на следующий год встретило противодействие властей.

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