Астрономы: такой октябрь случается раз в 823 года!

Жители нашей планеты в октябре 2016 года смогут полюбоваться сразу несколькими звездопадами (метеоритными потоками), сообщают ученые-астрономы. Потоки имеют имена: Дракониды, Южные Тауриды и Ориониды.

Дракониды «покажутся» землянам с 6 по10 октября. Пик активности метеорного дождя, как прогнозируют астрономы, придется на 8 октября.

Южные Тауриды будут активны 10 октября. Этот звездопад – самый зрелищный: метеорные тела двигаются с небольшой скоростью и при сгорании оставляют яркий белый свет («хвосты»).

И третий поток, Ориониды, выйдет на максимум к 21 октября. Но астрономы уточняют, что яркий лунный свет в этот день помешает насладиться зрелищем.

Так что в жизни землян наступил уникальный октябрь: в нем будет пять понедельников, пять суббот, пять воскресений и три метеоритных дождя! Такое случается раз в 823 года.