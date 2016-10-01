Кадыров мог предложить силовикам убивать в Чечне наркоманов?

В Грозном на этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с местными силовиками, чиновниками и духовенством по теме — борьба с высокой смертностью на дорогах и «таблеточной» наркоманией. Наркоманов в республике стало больше после запрета на продажу спиртного.

Чеченский лидер привел статистику нетрезвых или находящихся под воздействием наркотических средств нарушителей ПДД, подчеркнув возросшее число смертельных ДТП.

По телевидению показали сюжет о совещании. "Новая газета" пишет, что в конце совещания Рамзан Кадыров заявил силовикам, что тех, кто в Чеченской республике нарушает покой, надо просто расстрелять. Позднее эти слова из сюжета удалили.

"Новая газета" обратилась с официальным запросом к президенту РФ, в МВД, Генпрокуратуру и СКР с просьбой с точки зрения закона оценить высказывания Рамзана Кадырова.

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