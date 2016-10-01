В Москве вылечили президента Киргизии

СРОЧНО
|15:12  Стоматолог удалил пациенту 10 зубов за один прием, мужчина скончался |13:08  Путин поздравил Китай с 67-й годовщиной образования республики |12:38  Жители подмосковной Дубны пожаловались на резкий запах ацетона в воздухе |11:54  Медведев уверен: рост российской экономики начнется с 2017 года |11:34  В Подмосковье на Ярославском шоссе пробка из-за смертельного ДТП |11:04  Южная Корея - Северной: Бегите к нам! |10:41  В Норвегии спасли россиянина, унесенного в море, но он умер в больнице |10:24  Госдеп США признал, что не бомбил террористов из гуманных соображений |09:50  Россия возглавила Совбез ООН |09:40  Видеозапись последнего поединка боксера Майка Тоуэлла (ВИДЕО) |08:58  МВФ включил китайский юань в корзину валют |08:25  Боксер, после боя с которым скончался Майк Тоуэлл, выразил свои соболезнования |07:14  Боксер Майк Тоуэлл скончался после нокаута |30.09 19:49  Президент Филиппин сравнил себя с Гитлером: МИД Германии требует объяснений |30.09 17:41  Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и в валюте |30.09 16:25  Европарламент назначил экстренное совещание по Сирии |30.09 16:06  Екатеринбургские сантехники взломали квартиру, чтобы заменить в ней трубы |30.09 15:44  Вашингтон просит российский МИД выйти на связь |30.09 15:23  Греф считает, что никакого восстановления экономики нет и не предвидится |30.09 14:51  Российский бизнес получит от правительства 20 миллиардов рублей на развитие |30.09 12:58  Сборная Канады стала шестикратным обладателем Кубка мира по хоккею |30.09 12:26  «Краснодар» и «Зенит» на двоих забили 10 голов во втором туре Лиги Европы |30.09 11:59  В несчастном случае на трамвайных путях в Петербурге трамвай не участвовал |30.09 11:07  МИД РФ назвал подарком террористам отказ США от сотрудничества с Россией |30.09 10:53  Скворцова поручила разобраться с потерей зрения у людей после уколов |30.09 10:45  Крупнейший пожар в Уфе |30.09 10:33  В Уфе строитель прыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара |30.09 10:09  Кудрин: Реализацию майских указов президента по зарплатам стоит отложить |30.09 09:40  В Уфе горит строящийся 12-этажный дом |30.09 09:15  Силуанов пообещал: Серьезного повышения налогов в России не будет
Кыргызстан

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

В Москве вылечили президента Киргизии

1 октября 2016, 15:31 [ «АН-Кыргызстан» ]

В Москве вылечили президента Киргизии
globallookpress.com

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вернулся в Бишкек из московской клиники, где проходил курс лечения, сообщает пресс-служба лидера Киргизии. Сообщается, что самолет Атамбаева приземлился в аэропорту Манас.

Сообщается, что самолет Атамбаева приземлился 1 октября в аэропорту Бишкека Манас, передает ТАСС. По информации пресс-службы лидера Киргизии, Атамбаев проходил курс лечения в московской Центральной клинической больнице. Столичные врачи диагностировали у президента симптомы заболевания сердечно-сосудистой системы.

Недомогание глава Киргизии почувствовал 19 сентября в аэропорту Стамбула, где совершал пересадку на пути в Нью- Йорк для участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

В Москве вылечили президента Киргизии

В Москве вылечили президента Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вернулся в Бишкек из московской клиники, где проходил курс лечения, сообщает пресс-служба лидера Киргизии. Сообщается, что самолет Атамбаева приземлился в аэропорту Манас.
Алексей Пушков резко ответил американскому дипломату на его выпад против Путина

Алексей Пушков резко ответил американскому дипломату на его выпад против Путина

Бывший глава Международного комитета Госдумы, политолог и общественный деятель Алексей Пушков резко прокомментировал выпад в сторону Владимира Путина со стороны экс-посла США в России Майкла Макфола.

//Политика

Путин поздравил Китай с 67-й годовщиной образования республики

Путин поздравил Китай с 67-й годовщиной образования республики

Президент России Владимир Путин 1 октября направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 67-й годовщины образования КНР, сообщает пресс-служба Кремля.

//Наука

Уфологи разглядели на Марсе останки двух инопланетян (ВИДЕО)

Уфологи разглядели на Марсе останки двух инопланетян (ВИДЕО)

Марсоход Spirit сфотографировал странные предметы на поверхности Марса, чем-то напоминающие черепа и кости. Они могут быть останками инопланетных существ, вымерших много миллионов лет назад.

//Происшествия

Соцсети: в Подмосковье ученикам школ раздают спайс под видом жвачки

Соцсети: в Подмосковье ученикам школ раздают спайс под видом жвачки

В Московской области появились наркодилеры, которые раздают школьникам спайс под видом жвачек, об этом сообщают в социальных сетях родители учеников. Наркотики появились в школах поселка Красково.

//Происшествия

В московской «Крошке-Картошке» драка перешла в поножовщину

В московской «Крошке-Картошке» драка перешла в поножовщину

В ресторане быстрого питания сети «Крошка-Картошка», что на улице Фридриха Энгельса в центре столицы, 1 октября произошла драка, после которой в больницу был госпитализирован посетитель с ножевым ранением.

//Наука

Ученые установили лучшее время для секса

Ученые установили лучшее время для секса

Американские ученые из Университета штата Калифорния в Сан-Хосе провели масштабное исследование с целью выяснить лучшее время для секса. По данным специалистов, утро больше всего подходит для занятий сексом.

//Автоспорт

Гран-при Малайзии: Даниил Квят показал 15-й результат

Гран-при Малайзии: Даниил Квят показал 15-й результат

Лучшее время в квалификации 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Малайзии показал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес". Наш Даниил Квят – пятнадцатый.

//Шоу-бизнес

Беременная Ксения Собчак волнуется за свою фигуру

Беременная Ксения Собчак волнуется за свою фигуру

Телеведущая Ксения Собчак, которая совсем скоро станет мамой, волнуется за свою фигуру. Супруга актера Максима Виторгана начала придерживаться специальной диеты. Выглядит теледива очень хорошо.

//В мире

Папа Римский отслужил мессу на стадионе в Тбилиси (ВИДЕО)

Папа Римский отслужил мессу на стадионе в Тбилиси (ВИДЕО)

Папа Римский отслужил мессу на стадионе имени известного советского футболиста Михаила Месхи в Тбилиси. Во время богослужения присутствовали 15 тысяч человек, в том числе президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

//Происшествия

В туалете под Волгоградом задохнулось трое мужчин

В туалете под Волгоградом задохнулось трое мужчин

В антисептической яме общественного туалета в поселке под Волгоградом 1 октября нашли тела троих мужчин. По версии следствия, причиной их смерти стало отравление ядовитыми газами, что скопились на дне ямы.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Стоматолог удалил пациенту 10 зубов за один прием, мужчина скончался

Стоматолог удалил пациенту 10 зубов за один прием, мужчина скончался

В Великобритании 53-летний мужчина с сильной зубной болью обратился к стоматологу. Хирург-стоматолог посоветовал ему сэкономить время, вырвать сразу все 10 больных зубов. Британец скончался от потери крови.

//О чем пишут коллеги

Олимпийская чемпионка Домрачева родила Бьорндалену дочку

Олимпийская чемпионка Домрачева родила Бьорндалену дочку

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле-Эйнар Бьорндален стал отцом, и этот статус ему добавила трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева. Известно, что Дарья родила девочку.

//В мире

Захарова прокомментировала слова Джонсона о «мощном оружии» против России

Захарова прокомментировала слова Джонсона о «мощном оружии» против России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства с юмором прокомментировала высказывание министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о "мощном оружии" против России.

//Общество

Экс-президент Словакии госпитализирован в тяжелом состоянии

Экс-президент Словакии госпитализирован в тяжелом состоянии

Бывший президент Словакии Михал Ковач доставлен в одну из больниц Братиславы в тяжелом состоянии, сообщает сайт газеты Nový čas. Ковачу 86 лет, он был первым президентом независимой Словацкой Республики.

//Общество

Голодец: в бюджете хватит средств для повышения зарплат бюджетникам

Голодец: в бюджете хватит средств для повышения зарплат бюджетникам

Вице-премьер правительства Ольга Голодец, курирующая социальные вопросы, считает, что исполнение майских указов, в числе которых повышение зарплат бюджетникам - одно из самых главных поручений президента.

//live

«Постоянно приходится возвращаться к классической русской литературе!»

«Постоянно приходится возвращаться к классической русской литературе!»

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева призвала вернуть в программу начальной школы внеклассное чтение и поддержала инициативу введения обязательного списка школьной литературы. Вопрос: «Какую книгу вы читаете?»

//новости MIXADVERT.com

//Авиа, ж/д транспорт

Авиакомпания "Ютэйр" запустит межрегиональные рейсы на Северный Кавказ

Авиакомпания "Ютэйр" запустит межрегиональные рейсы на Северный Кавказ

Очередное соглашение подписано в рамках инвестиционного форума "Сочи-2016". Создается авиационно-транспортный узел на Северном Кавказе. Соглашение подписали Минтранс, Минкавказ и аэропорт Минеральные Воды.

//Общество

В Кремле считают, что расследование крушения МН17 не может быть объективным

В Кремле считают, что расследование крушения МН17 не может быть объективным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что следствие по делу крушения МН17 на юго-востоке Украины будет обречено, если не рассматривать все версии катастрофы гибели самолета "Боинг-777".

//В мире

Британский МИД: Россия может стать страной-изгоем

Британский МИД: Россия может стать страной-изгоем

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Российская Федерация может превратиться в страну-изгоя, лишиться расположения в мире, если не изменит свою политику в сирийском кризисе.

//Происшествия

Жители подмосковной Дубны пожаловались на резкий запах ацетона в воздухе

Жители подмосковной Дубны пожаловались на резкий запах ацетона в воздухе

В Московский области жители Дубны пожаловались на резкий запах ацетона в воздухе. Жители этого подмосковного города говорят, что концентрация в воздухе ацетона такая, что «разъедает бронхи».

//В мире

США не признают запрет в России меджлиса крымских татар

США не признают запрет в России меджлиса крымских татар

Соединенные Штаты Америки отказались признать решение Верховного суда Российской Федерации о запрете на территории страны деятельности организации "Меджелис крымских татар" как экстремистской.

//Происшествия

Автокран провалился в московское метро (ВИДЕО)

Автокран провалился в московское метро (ВИДЕО)

Автокран провалился в строительный котлован на стройплощадке в Москве на Кутузовском проспекте у действующей станции метро "Парк Победы". Машина не удержалась, поскольку ее неправильно закрепили.

//Новости партнеров

//Экономика

Медведев уверен: рост российской экономики начнется с 2017 года

Медведев уверен: рост российской экономики начнется с 2017 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что благодаря мерам, которые принимают власти, рост российской экономики постепенно начнется с 2017 года, начнется рост валового внутреннего продукта (ВВП).

//Общество

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков вошел в состав управления "Ростеха"

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков вошел в состав управления "Ростеха"

Бывший министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков стал членом правления Государственной корпорации "Ростех". Анатолий Сердюков занял должность индустриального директора авиационного кластера.

//Происшествия

В Подмосковье на Ярославском шоссе пробка из-за смертельного ДТП

В Подмосковье на Ярославском шоссе пробка из-за смертельного ДТП

В Московской области в субботу около 10:30 на Ярославском шоссе произошло страшное ДТП. Водитель бензовоза не справился с управлением автомобиля и врезался в мост, он умер на месте происшествия.

//О чем пишут коллеги

Призер Олимпиады в Рио Инна Степанова выходит замуж

Призер Олимпиады в Рио Инна Степанова выходит замуж

Серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро лучница Инна Степанова выходит замуж за мастера спорта по борьбе Тимура Баторова. Жених сделал предложение еще весной, но Инна решила, что сперва – Олимпиада.

//В мире

В США суд принял первый иск к Саудовской Аравии за теракты 11 сентября

В США суд принял первый иск к Саудовской Аравии за теракты 11 сентября

Американка - вдова погибшего в результате терактов 11 сентября 2001 года мужчины - подала первый иск в городской суд Вашингтона против Саудовской Аравии от своего имени и от имени 15-летней дочери.

//Политика

Южная Корея - Северной: Бегите к нам!

Южная Корея - Северной: Бегите к нам!

Лидер Южной Кореи Пак Кын Хе на торжественном собрании в честь 68-й годовщины со дня образования вооруженных сил страны выступила с открытым призывом к своим северным соседям, посоветовав им бежать на Юг.

//Армия

Стартовал набор в Российскую Национальную гвардию

Стартовал набор в Российскую Национальную гвардию

С 1 октября начала свою работу ранее созданная межведомственная комиссия на уровне МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии. Задачи комиссии - прием личного состава в Национальную гвардию.

//Происшествия

В Норвегии спасли россиянина, унесенного в море, но он умер в больнице

В Норвегии спасли россиянина, унесенного в море, но он умер в больнице

В Норвегии в Университетской больнице Хеукеланн в городе Берген скончался россиянин. Мужчину смыло волной, когда он стоял у моря на пирсе в городе Борхау в коммуне Фарсунд в губернии Вест-Агдер.

//Общество

Новая модификация ЗРК «Бук-М3» поступит на вооружение ЮВО в ближайшее время

Новая модификация ЗРК «Бук-М3» поступит на вооружение ЮВО в ближайшее время

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что новая модификация зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» поступит на вооружение в одну из бригад Южного военного округа в 2016 году.

//Политика

Госдеп США признал, что не бомбил террористов из гуманных соображений

Госдеп США признал, что не бомбил террористов из гуманных соображений

Государственный департамент США прокомментировал свое бездействие в Сирии и ответил на упреки главы российского МИДа Сергея Лаврова, почему ВС США не наносят авиаудары по террористам «Джебхат ан-Нусры».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры