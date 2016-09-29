Управделами президента РФ потратит 843 миллиона на покупку квартир в Москве

Управление делами президента России готово потратить на приобретение 73 служебных квартир в столице свыше 843 миллионов рублей. Запрос на проведение данного аукциона размещен на сайте госзакупок.

По словам пресс-секретаря управляющего делами Елены Крыловой, Управление делами таким образом участвует в выполнении Федеральной целевой программы "Жилище", передает ТАСС. Квартиры закупаются под жилье для очередников, которые находятся на государственной службе.

В соответствии с условиями аукционов, что размещены на сайте госзакупок, для нужд Управления делами президента Российской Федерации закупаются 33 однокомнатные, 32 двухкомнатные, 7 трехкомнатных и 1 четырехкомнатная квартира. Отмечается, что жилье предоставляется госслужащим в зависимости от состава семьи и расположено оно не в самых престижных районах столицы: в Северном или Северо - Западном административных округах, в пешей доступности от аптек, школ, детских садов и станций метрополитена.

По данным Росстата, в конце 2015 г. численность сотрудников центрального аппарата Управления делами Президента РФ составляла 516 человек.