Ликсутов сообщил о скором расширении платной парковки в Москве

В Москве власти через месяц могут назвать конкретные улицы, на которых установят расширении зоны платной парковки. Заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что сейчас прорабатывается предложение по расширению зоны платной парковки.

По словам заммэры, потребуется примерно месяц, чтобы понять, в каких местах целесообразно расширять зоны платных парковок и какой тариф там будет действовать.

Ликсутов отметил, что городские власти не намерены снижать тарифы на парковку в центре столицы, - передает ТАСС. Он пояснил, что департамент транспорта намерен избежать появления так называемого блуждающего трафика, когда автомобилисты колесят по улицам в поисках свободного парковочного места. По данным чиновника, на сегодняшний день в городе действуют 67,5 тысяч платных парковочных мест.

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