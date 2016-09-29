Борис Веснин будет отвечать за внутреннею информационную политику в Севастополе?

19 сентября покинул свое кресло и.о. заместителя губернатора, министр внутренней и информационной политики Кировской области Борис Веснин. В правительство он пришел по приглашению экс-губернатора Никиты Белых.

Борис Веснин долгое время выполнял функции личного пресс-секретаря Никиты Юрьевича. После того, как на должность главы Кировской области был назначен Игорь Васильев, правительство один за другим начали покидать ставленники Никиты Юрьевича.

Перед выборами решил уволится и Борис Веснин, сразу после дня голосования он покинул свой кабинет. Впрочем, уже 24 сентября экс-министр внутренней и информационной политики сидел в кабинете у врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Глава города, по информации информационного портала sevastopol.su, предложил Борису Геннадьевичу занять кресло руководителя департамента общественных коммуникаций.

По сообщению севастопальских СМИ, Борис Веснин согласился возглавить эту правительственную структуру.

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