У министерства информационной политики — новый глава

В правительстве Кировской области продолжаются кадровые чистки. Со своего поста ушел очередной ставленник бывшего губернатора Никиты Белых — и.о. министра информационной и внутренней политики Борис Веснин.

В этот понедельник у Бориса Веснина был последний рабочий день. Сегодня и.о. руководителя региона Игорь Васильев назначил на этот пост москвича Владимира Бекетова. Его последнее место работы - департамент компании «Медиа Консалтинг», который занимается PR-деятельностью.

Также сегодня стало известно, что свой пост покидает Юрий Исупов, который до последнего времени руководил постоянным представительством Кировской области в столице. Приказ о его увольнении и исключении Юрия Геннадьевича из состава регионального правительства уже подписан.

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