В этом году от врачебных ошибок погибли 142 ребёнка

Врачебные ошибки дорого обходятся россиянам: в прошлом году от них погибли 712 человек, в этом 352. Из них детей, соответственно 317 и 142. Такие цифры сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Всего потерпевшими от преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, в прошлом году признали 888 человек: не всякое противоправное действия или бездействие людей в белых халатах имеет летальный исход. В текущем году следователи получили более двух с половиной тысяч жалоб и «сигналов» от населения, ставших основанием для 419 уголовных дел.

Выступление Бастрыкина было связано с резонансной историей последних дней, когда пятилетний ребенок умер после посещения стоматологической клиники.

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