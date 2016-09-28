Пятилетняя девочка из города Наро-Фоминска, по версии следствия, скончалась в результате оказания некачественной медицинской помощи в одной из больниц.

Все началось с того, что девочка после посещения стоматологической поликлиники пожаловалась родителям на боль в ногах, сообщает Life. После обращения в больницу врачи поставили диагноз “растяжение связок” и назначили соответствующее лечение. Однако улучшения состояния не наступило, более того, ребенок начал жаловаться на боль уже во всем теле. Врачи назначили обезболивающее, однако к вечеру состояние ребенка стало критическим.

Срочная госпитализация не помогла. Несмотря на все усилия врачи не смогли спасти жизнь девочки. Согласно предварительному заключению специалистов, причиной смерти стало заражение крови. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент выясняют, в каком из медицинских учреждений ребенку была оказана некачественная медицинская помощь.

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