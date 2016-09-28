Мизулина считает, что аборты делают людей агрессивными

Сенатор Елена Мизулина заявила, что рост агрессии в обществе напрямую связан с абортами. По мнению сенатора, совесть не дает женщине и поддержавшим ее родным спокойно жить после совершения такого поступка. В итоге постоянное чувство вины вызывает агрессивное поведение.

По словам Мизулиной, в России проводится ежегодно около миллиона абортов - и это только по официальной статистике. Тем не менее сенатор не поддержала инициативу полного запрета абортов. Она заявила, что подобные меры не помогут исправить существующую ситуацию.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась за то, чтобы запретить аборты.

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