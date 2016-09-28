ЦИК выдала мандаты депутатам Госдумы седьмого созыва

Центризбирком РФ объявил о завершении регистрации 194 депутатов Госдумы седьмого созыва, избранных по партийным спискам. Они получили удостоверения об избрании, можно приступать к законотворческой работе.

В числе списочников 115 депутатов от «Единой России», 34 от ЛДПР, 30 от КПРФ и 15 – от «Справедливой России». Всем им пришлось писать заявления о согласии на депутатскую работу. Некоторым пришлось освободиться от должностей, противоречащих статусу, а некоторые отказались от депутатских мандатов. В том числе 25 единороссов, пять коммунистов и один справоросс. Мандат премьер-министра РФ Дмитрия Медведева получил Николай Будуев (ОНФ), от мэра Москвы Сергея Собянина мандат перешёл Николаю Антошкину, а от главы Крыма Сергея Аксёнова – Наталье Поклонской, уже подавшей в отставку с поста прокурора республики.

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