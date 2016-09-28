В московской полиции ожидаются кадровые изменения после отставки руководителя ведомства Анатолия Якунина. О том, что уходит в отпуск с последующим увольнением начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Софья Хотина, передает ТАСС.

Начальник московского уголовного розыска Игорь Зиновьев некоторое время назад уже написал рапорт об увольнении. Как говорят источники агентства, теперь может уйти в отставку и его заместитель Михаил Гусаков. По данным ТАСС, в последнее время в управление кадров столичного ГУ МВД было подано более 20 рапортов сотрудников МУРа с прошением о переводе в другие подразделения.

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