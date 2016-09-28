В Челябинске на старт продаж iPhone 7 никто не пришел

23 сентября, в ночь старта продаж iPhone 7, в магазин пришла только одна покупательница. Новый гаджет ей не понравился.

В противовес московскому ажиотажу, связанному с открытием продаж ультрамодного «яблочного» гаджета, на Южном Урале всё прошло очень тихо. В традиционные 0:01 у открывшихся дверей дилера Apple не оказалось никого, кроме репортеров.

После достаточно долгого ожидания в магазин пришла единственная клиентка, которая не стала ничего приобретать. Той модели, на которую рассчитывала единственная покупательница, не оказалось в наличии.

Таким образом, можно констатировать, что Челябинск заслуживает звания антигламурной столицы, ведь новомодный гаджет от Apple здесь оказался никому не нужен.

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