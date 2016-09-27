Собянин получил сертификаты Книги рекордов Гиннесса

Московский международный фестиваль «Круг света» вошел в Книгу рекордов Гиннесса в двух номинациях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, принявший участие в церемонии закрытия фестиваля, состоявшейся на Гребном канале.

Мэр подчеркнул, что фестиваль стал доброй московской традицией и будет проводиться каждый год. Собянин также отметил, что к рекордам стремления не было. Он выразил благодарность 150-ти командам дизайнеров, работавших над проектом, а также организаторам фестиваля и горожанам, пришедшим посмотреть представление.

«Круг света» будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса в двух номинациях: «самая большая видеопроекция» (50458 кв. м) и «самая большая мощность светового потока при проецировании изображения» (4264346 лм).

В прошлом году Сертификат организаторам фестиваля был вручен за самую большую в мире видеопроекцию.





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