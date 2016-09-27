Песков об обвинениях в адрес Путина: бездоказательно

В Кремле не видели каких-либо материалов, подкрепленных реальными фактами, о связи президента России Владимира Путина с какими-либо бизнес-процессами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее на одном из российских телеканалов появился анонс фильма про бывшего совладельца трейдера Gunvor Петра Колбина, где утверждается, что он якобы является другом детства Путина. Песков заметил, что никогда не встречал эту фамилию среди друзей президента, передает ТАСС. "Рассуждения, скажем так, граничащие со спекуляцией и так далее", - отметил представитель Кремля.

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