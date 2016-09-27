Кировскому бару запретили включать музыку

Первомайский районный суд города Кирова вынес постановление, согласно которому бару «DON'T WORRY РАРА» нельзя включать какую-либо музыку в течение 30 дней. Произошло это из-за жалоб жильцов близлежащих домов.

Они обратились в Управление Роспотребнадзора по Кировской области с просьбой найти управу на развлекательное заведение. Кировчнае, живущие неподалеку от бара пожаловались, что ночью им мешает спать слишком громкая музыка.

Специалисты управления выехали на место и провели замер шума. Было установлено, что налицо превышение всех допустимых норм по этому показателю.

Управление Роспотребнадзора обратилось в кировский Первомайский суд, который признал ООО «БАР» виновным в совершении административного правонарушения.

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