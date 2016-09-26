Полностью провальной охарактеризовал широко распиаренную реформу системы МВД Украины губернатор Закарпатья, а ранее Луганской области Геннадий Москаль. Не выполнена ни одна из заявленных властями задач.

В эфире телеканала Интер Москаль сравнил милицию с остатками разгромленного партизанского отряда, ссылаясь на слова главы Нацполиции Хатии Деканоидзе: «Денег нет, бензина нет, машин нет, зарплат нет, формы нет. Того нет, сего нет, профессионалов нет. Так, извините, зачем было начинать реформу? Чтобы то, что было, полностью уничтожить?»

Москаль уже не первый раз выступает с жесткой критикой Деканоидзе и созданной ею полиции. К примеру, дебош и стрельбу в Драгобрате связал исключительно с бездеятельностью новой структуры. Вчера в Украине случилось новое резонансное событие: расстрел полицейского патруля бывшим «героем АТО» из прославившейся массовыми преступлениями роты «Торнадо», входившей в структуру МВД.

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