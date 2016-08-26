Против главы Нацполиции Украины подан иск за незнание украинского языка

Хатия Деканоидзе станет ответчиком по иску преподавателя Львовского университета Святослава Литинского, который обвиняет главу Национальной полиции Украины в совершенном незнании украинского языка.

По мнению Святослава Литинского, общественника и преподавателя Львовского национального университета имени Ивана Франко, все чиновники Украины должны знать национальный язык. В связи с этим он принял решение подать в суд на Хатию Деканоидзе, главу Национальной украинской полиции, обвинив её в незнании государственного языка страны, где она живет и работает.

Ранее Святослав Литинский уже стал известен одним выигранным делом против компании Hewlett Packard, обвинив её в непредставлении на товаре маркировки на национальном языке украинцев.

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