Житель Москвы планирует отсудить у McDonald’s миллион рублей

Москвич подал в суд на сеть заведений McDonald’s, требуя компенсацию в размере 999 тысяч 900 рублей за причиненный моральный вред.

Мужчина рассказал, что утром и днем посещал McDonald’s, а вечером, встретившись со своей знакомой в заведении другой сети, еще до употребления пищи вдруг почувствовал недомогание и тошноту. По словам истца, его вырвало на одежду спутницы, и симптомы отравления беспокоили его в течение всего оставшегося дня.

Несколько дней спустя мужчина снова посетил заведение McDonald’s, а вечером снова встретился с той же женщиной, но уже в другом кафе. Однако история повторилась: истец вновь почувствовал тошноту, хотя успел выпить только кофе. В результате опять пострадала одежда его спутницы.

Позже мужчина отнес на экспертизу еду из McDonald’s. Как выяснилось, помимо найденной в пище кишечной палочки показатель несвежести продуктов превышает установленные нормы в шестьдесят раз.

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