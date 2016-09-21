Посетителю KFC под видом курицы продали крысу

Мужчина, купивший порцию стрипсов в одном из заведений сети KFC, обнаружил в ней зажаренного грызуна. У стрипса оказались лапки и хвост, а вкус не был похож на куриный.

Инцидент произошел в заведении, расположенном рядом с метро “Теплый стан” в Москве. Пострадавший рассказал, что имеет привычку читать за едой, поэтому на странную форму стрипса он не обратил внимания, и только по вкусу понял, что под слоем панировки совсем не курица. Мужчина решил не разбираться с администрацией заведения, а сразу обратиться в Роспотребнадзор.

Пресс-секретарь KFC в ответ на это заявил, что такой случай невозможен, поскольку их технология исключает попадание грызунов в продукты. Он предположил, что такую странную форму принял кусочек курицы.

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