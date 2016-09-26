24 сентября, на базе отдыха «Акуля» под Кыштымом, что в Челябинской области прошел праздник казачьей культуры, посвященный 25-летию возрождения Оренбургского казачьего войска, а также первый командный турнир по казачьим забавам. В это живописное место съехались казаки и казачата из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Трехгорного, Чебаркуля, Миасса, Озерска и Кыштыма.

На первом командном турнире по казачьим забавам победителями стали:

В категории 8-10 лет: первое и второе место КВПК «Атаман» из Кыштыма, третье место КВПК «Пластун» из Озерска.

В категории 11-13 лет: первое место ККВПК «Атаман» Кыштым, второе и третье место казачий кадетский класс средней школы №3 г. Кыштыма.









В категории 14-16 лет: первое место у казачьего кадетского класса из Чебаркуля, второе место у ККВПК «Атаман» из Кыштыма и третье место у КВПК «Виктория» Трехгорный.

С напутственным и поздравительным словом перед казаками выступили самые уважаемые люди: Атаман Челябинского регионального отделения Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья, казачий полковник Михаил Лонщаков, руководитель Челябинского регионального отделения Межрегиональной общественной молодежной казачьей организации «Есаул» войсковой старшина Алексей Репин и священник храма Рождества Христова Михаил Чирков.

Ну, а грамоты и благодарственные письма казакам, отличившимся в охране порядка на водоемах Кыштыма вручил директор Кыштымского рыбоводного хозяйства Александр Новиков.









Медали самым лихим казачатам, победившим в турнире по казачьим забавам, торжественно передал настоятель храма Сошествия Святого Духа Константин Семенов.

После турнира всех гостей и участников праздника угостили вкусной и наваристой гречневой кашей с тушенкой и сладким чаем. И тут же после праздника состоялся расширенный совет Атаманов.









Организатором праздника выступил ЧРО МО МКО «Есаул».

Информационный спонсор турнира редакция газеты Кыштымский рабочий.