В Москве уволили 20 водителей маршруток за лихачество

Два десятка водителей уволены за несоблюдение скоростного режима (с ними разорван котракт) и еще 77 оштрафованы за невыдачу билетов пассажирам. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутов сообщил СМИ, что компании перевозчиков оштрафованы за несоблюдение условий госконтракта, по которому водители не имеют права нарушать скоростной режим. Лискутов уточнил, что разрешенная скорость на большинстве московских дорог - 60 км/ч. Весь транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, которая автоматически передает данные в информационную систему ЦОДД, а там анализируют скорость автобусов и следят за соблюдением интервалов движения. Обмануть систему невозможно.