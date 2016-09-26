Ни в Роскомнадзоре, ни в ФСБ данную информацию никак не комментируют, но член рабочей группы при администрации президента Наталья Касперская заявила, что вопросы дешифровки интернета обсуждаются.

Механизмы дешифровки интернет-трафика россиян обсуждаются в ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторге, пишет газета «Коммерсантъ».

Наталья Касперская сообщила журналистам, что тему передачи SSL-сертификата органам власти лоббируют Роскомнадзор и ФСБ, которым это нужно. Касперская считает, что требование передачи такого сертификата – вещь правильная, поскольку, как сказала Наталья, «у нас есть кусок интернета, который совершенно неподконтролен собственной стране».

Касперская обратила внимание, что сбор данных по интернет-трафику россиян осуществляется в огромном масштабе, но делают это зарубежные структуры, что неправильно.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала о том, что ФСБ планирует расшифровывать весь интернет-трафик в режиме реального времени и анализировать его по «ключевым словам», например, по слову «бомба».