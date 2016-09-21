Для получения гражданами кредитов скоро понадобится не только паспорт

Для оформлении кредита банки с 2017 года будут требовать у россиян не только паспорт, но СНИЛС.

С 1 января будущего года вступают в силу новые нормы закона "О кредитных историях" и банкиры.

СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета. С нового года банки смогут запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) данные по физлицам только при наличии СНИЛС, - пишет газета "Коммерсантъ". Информация о СНИЛС имеется только у Пенсионного фонда России. Но ПФР открыть доступ банкам не готов. Большинство россиян не знают своего СНИЛС, и не носят документ постоянно с собой.

В Центробанке напомнили банкирам, что граждане могут получать данные о СНИЛС в личном кабинете на едином портале госуслуг и переслать их банкам.

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