Спам орудует в популярном мессенджере WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp стали получать сообщения о том, что вскоре программа станет платной, но этого можно избежать, если порекомендовать приложение 10 своим друзьям. Внимание, это спам.

Об этом предупреждают разработчики. Мессенджер останется бесплатным, а подобные сообщения лучше всего просто игнорировать. Сообщения со спамом получили владельцы iPhone и Android-устройств.

С аналогичной спам-рассылкой пользователи уже сталкивались и ранее. Судя по результатам выдачи поисковых систем, такие же сообщения приходили в октябре 2013 года.

Читайте также:

В России создают мессенджер для передачи государственных тайн.

Русская православная церковь запустит свой мессенджер