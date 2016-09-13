В России создают мессенджер для передачи государственных тайн

В РФ создадут мессенджер для удобного общения госслужащих между собой. Возможна будет функция передачи информации под грифом "секретно". Институт развития интернета озвучил требования к разработчикам.

На участие в проекте по созданию госмессенджера уже подано 34 заявки. В требованиях отмечается, что чиновники могут работать с двумя типами информации — с грифом "секретно" и без него. В остальном у нового приложения будет стандартный набор функций - смайлы, стикеры, текстовые и аудиосообщения, прикрепление фото, видео и документов.

"Мессенджер должен представлять собой прозрачную базу данных сотрудников организации с ограниченной видимостью для неруководящих кадров, неполной видимостью для руководителей звеньев и полной видимостью для руководителя всей структуры", - сообщают "Известия".

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