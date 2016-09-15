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Захмелевшую медведицу пришлось в ящике увозить с участка дачников
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Депутат Рады предложил ввести санкции против украинских политиков
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Порошенко поблагодарил ЕС за продление антироссийских санкций
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Японский император хочет отречься от престола
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Глава Росстата призвал повысить пенсионный возраст
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Под Тулой из школы похитили двоих детей
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Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша с палочкой
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В Нижегородской области произошла автомобильная авария, четверо погибших
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Российские хоккеисты в товарищеском матче против канадцев уступили в овертайме
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Порошенко сообщил, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдёт в Киеве
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Кремль: Россия готова помочь WADA в борьбе с хакерами
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В Твери девочка провалилась в котлован с кипятком
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Аналитики предсказывают снижение ключевой ставки ЦБ РФ
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Хакеры опубликовали вторую часть документов, украденных у WADA
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МИД РФ не получал уведомления об украинском иске – Захарова
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В Новосибирске родители приняли рану от арматуры на голове четырехлетнего сына за простую царапину
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ЦСКА сыграл вничью с «Байером» в стартовом матче группового турнира ЛЧ
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На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП
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Под Красноярском вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
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Томский священник подозревается в трехлетней любовной связи с несовершеннолетней
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В сарае одного из сел под Хабаровском люди нашли пьяную медведицу
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Евгений Малкин: «Очень скучаю по сыну»
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Кто в Африке знает о Кубке мира по хоккею?
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Запас на сто поколений
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Тренировочный центр боксера Алояна отреагировал на обвинения в допинге
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Собака загрызла свою пожилую хозяйку в Якутии
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В Хакасии воспитанники детского сада съели неизвестные семена и отравились
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WADA просит Россию остановить хакеров
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Американец устроил стрельбу в доме престарелых и сам застрелился
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Во Внуково дерутся опоздавшие пассажиры