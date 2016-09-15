Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) определилась с проведением в России так называемой «черной пятницы» - масштабной интернет-распродажи. Она состоится в ноябре 2016 года, старт – 24 числа.

По данным агентства «АКИТ», в «черной пятнице» примут участие не менее 200 интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Стартует «черная пятница» 24 ноября 2016 года с закрытой предварительной продажи для подписчиков сайта realblackfriday.ru, передает РИА Новости. Для всех остальных старт распродажи - в 00.00 25 ноября. Сообщается, что сделать покупки со скидками смогут жители Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана.