Царицынские кирпичики

Празднование Дня города в Волгограде совпало в этом году со столичными городскими мероприятиями. Угнаться за Москвой по размаху и грандиозности, конечно, не удалось. Но такая задача и не ставилась. В очаровании провинциальных празднеств есть своя прелесть.

Десятки мероприятий, прошедших в День города, новизной не блистали, однако были рассчитаны на самый разный возраст, физическую активность и увлечения горожан. Общегородская зарядка вывела на городские площадки в самых разных районах сотни волгоградцев, поддерживающих здоровый образ жизни. Как сказал статный городской глава, в прошлом баскетбольный центровой: «Самый лучший подарок, который волгоградцы могут сделать своему городу на день рождения – это быть здоровыми, бодрыми и отметить праздник весело и активно!»

Бодрые и здоровые побежали вместе с олимпийскими чемпионами «Волгоградскую милю», проехали в колонне велопробега, а весёлые и активные отправились сначала на выставку цветов, потом на «Семейный парад», а затем и в вихрь других праздничных мероприятий.

Статистики подсчитали, что почти девять тысяч молодых людей поучаствовали в Параде студенчества. Красочная колонна студентов, одетых в яркие футболки с символикой своих учебных заведений и с флагами вузов и ссузов в руках прошла от площади Павших борцов до нижней террасы Центральной набережной. Выставки, конкурсы, народные гулянья и концерты местных талантов и приглашённый звезд – Волгоград не отступил от многолетней традиции программы Дней города. Но была среди этой праздничной суеты и парочка мероприятий, отличающихся особой атмосферностью.

Накануне выходных открылось, как модно сейчас говорить, креативное пространство «Лофт 1890». Старинный дом царицынской постройки получил новую жизнь. Вообще-то это абсолютно коммерческая история – теперь в реинкарнированном помещении можно арендовать любую понравившуюся площадь. Но то, с каким почтением подошли коммерсанты к реставрации здания и возвращению былого духа, вызывает уважение. В дореволюционном Царицыне на месте «Лофт1890» располагалась контора склада Жигулевского пивоваренного завода. Одним из немногих особнячок пережил войну – в Великую Отечественную здесь базировался склад НКВД. Потом «Сталинградсантехстрой», трест «Южсантехмонтаж». В девяностые и нулевые – различные коммерческие структуры.

Здание очень бережно отреставрировали. Собственники и реставраторы рассказали, что для этого использовали аутентичный кирпич красного оттенка, а для разработки технологии восстановления кирпичной кладки, возвращения цвета царицынскому кирпичу приглашались эксперты из Санкт-Петербурга.

На празднике открытия, передающем атмосферу царицынских времен, всех пришедших угощали пирогами и чаем из 200-литрового самовара.

Ели пироги и на другом интересном мероприятии следующего дня - в Комсомольском саду у столетнего дуба новую книгу «Гарри Поттер и проклятое дитя» на русском и английском языках читали любители экстремального чтения клуба «Горячие пирожки».

Тепло, уютно и атмосферно – именно об этом мечтают многие волгоградцы, говоря об устройстве городского пространства. И слава богу, что кроме великой военной истории, у города есть и другая.

Ирина БУДНИКОВА