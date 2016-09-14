Акула смелого боится: не важно, чем ты вооружен, главное, как ты этим оружием пользуешься. В США юноша-дайвер сумел отбиться от белой акулы (самая крупная из хищных акул) ружьем для подводной охоты.

В смертельно опасной схватке студент получил лишь два перелома пальцев на ноге и потерял одну ласту.

Сайт «Комсомольской правды» сообщает, что 22-летний американец Тайлер Маккиллен во время подводной охоты встретил белую акулу у побережья в Санта-Барбаре - хищница длиной не менее трех с половиной метров вцепилась в ласту дайвера, который разглядывал ската на морском дне. Парень долго не думал – ударил тем, что было под рукой, то есть в руке: подводным ружьем, использовав его как копье. Удар в бок шокировал акулу сильнее, чем она – дайвера, когда в него вцепилась. Акула удрала и даже кровоточащая рана аквалангиста не заставила ее вернуться.