Россияне жалуются на блокировку PornHub

В интернете россияне массово жалуются на то, что порносайт PornHub теперь недоступен.

Многие пользователи в доказательство прикладывают к постам скриншоты страниц в браузере, которые сообщают, что ресурс был заблокирован по решению властей.

Как сообщает проект "Роскомсвобода", одна из страниц PornHub с гей-порно 8 сентября 2016 года была внесена в реестр запрещенных сайтов.

Пользователи в "Твиттере" пишут в честь PornHub грустные посты:

"Pornhub забанен, смысла пользоваться браузером я теперь не вижу", - @Alexeev_Rmn

"Что имеем - не ценим

Потеряв - скорбим

Прощай, #PornHub", - @phoenixd12

"Сегодня я потерял хорошего друга! Отныне #pornhub заблокирован в России #rip", - @Uncle_Niko_61