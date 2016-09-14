Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в среду, 14 сентября, заявил о том, что правительство приняло решение о единовременной выплате пенсионерам по 5 тысяч рублей.

По словам главы Минтруда, вопрос о выплате компенсации всем пенсионерам, как работающим, так и неработающим, одобрен на заседании кабмина и будет внесен в Госудуму.



Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что деньги на индексацию в виде единовременной выплаты пенсионерам будут представлены в январе. Топилин пояснил, что пенсионеры получат единовременную выплату в первом месяце 2017 года по отдельному графику. По его словам, где-то он будет совмещен с январскими выплатами пенсии, где-то деньги будут доставляться отдельно. Задачу по выплате компенсации должны выполнить Минтруда и "Почта России".

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