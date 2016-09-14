ВгАЗ: такие праздничные победы!

Одним из самых красочных мероприятий, приуроченных ко Дню Волгограда, без сомнения, стала выставка цветов. Раскинувшись на верхней террасе набережной, своим пёстрым великолепием она привлекла множество горожан. Организованы участники были по районному принципу, а наибольшее число конкурсантов представляли образовательные и другие муниципальные учреждения. Главная тема их экспозиций – историко-патриотическая.

Самое масштабное представительство было, пожалуй, у Тракторозаводского района. Но даже среди представленного там богатства своей оригинальностью особо выделялась экспозиция Волгоградского алюминиевого завода – пылающий алыми всполохами каннов и умиротворяющий нежными тонами петуний ВгАЗ-мобиль. Заводу поступило приглашение поучаствовать в выставке, и результатом творческого отклика молодых металлургов стал бодрый и как будто живой грузовичок, украшенный семью видами осенних цветов. «Все цветы, представленные в композиции, выращены на территории завода, – рассказала Мария Герасимова, главный метролог ВгАЗ и член молодёжного совета. – Цветы сажают сами работники предприятия, и у нас часто проводятся конкурсы на лучшее оформление прицеховой или предучастковой территории».

Характерно, что Алюминиевый завод – единственное промышленное предприятие, представившее свою композицию. По словам Марии, «экологическое направление деятельности для Волгоградского алюминиевого завода – одно из приоритетных. Например, недавно внедрили проект эффективного управления отходами, который не только снизит нагрузку на полигон ТПО, но и даст возможность предприятию получить дополнительные средства». Созданный заботливыми руками заводчан ВгАЗ-мобиль символизирует применяемые ныне экологически чистые технологии, а также то, что завод стремится сделать качество своей продукции достойным того, чтобы стать приоритетным поставщиком для автомобильной отрасли. Причём не только России, но и всего мира.

И заложенный в экспозиции посыл оказался легко считываем волгоградцами. Так, посетившая выставку с маленькой внучкой Антонина Долгополова отметила, что испытывает особые чувства от произведения молодых специалистов завода: «Для меня «алюминька» – это часть той промышленной мощи Волгограда, которой мы все гордимся. Я смотрю на этот цветочный шедевр, на эти молодые улыбающиеся лица, и понимаю, что завод работает, развивается и заботится об окружающей среде. Значит, у него есть будущее, а вместе с ним - и у всего нашего города». Строгие члены жюри тоже высоко оценили творческий подход к созданию композиции, присудив ВгАЗу второе командное место.

А на следующий день состоялось ещё одно мероприятие, приуроченное ко Дню рождения Волгограда. На стадионе «Зенит» прошёл спортивный праздник, собравший 38 коллективов любителей спорта более чем трех десятков учреждений. Работники Алюминиевого завода приняли участие во всех восьми видах соревнований: мини-футболе, прыжках в длину с места, подтягивании, перетягивании каната, велоспорте, дартсе, турнире по шашкам и шахматам. Их делегация была самой внушительной – 34 человека.

Алексей Фаткин вызвался представлять ВгАЗ в шахматном соревновании. «Я с детства люблю шахматы, – рассказал Алексей, – всегда с удовольствием занимался ими, ведь это очень интеллектуальная игра. И до сих пор играю в шахматы, теперь уже со своими детьми. На нашем заводе проводятся различные спортивные мероприятия, и думаю, что было бы здорово, если бы шахматы включили в их программы». Другие члены команды, Роман и Мария и Хомутецкие тоже признались в давней любви к шахматам. До сих пор в их доме мягкий стук фигур о доску – частое явление. Увы, в соперники им достались многоопытные зубры, имеющие почти профессиональную подготовку в блиц-версии этой игры. Одолеть их заводчанам не удалось, но Алюминиевый завод получил в этот день свою долю побед: бронза в перетягивании каната, серебро в велоспорте и, наконец, золото в главном турнире праздника – мини-футболе!

Вот так – ярко, красочно и победно Волгоградский алюминиевый заводоткрылсвои очередные – творческие и спортивные – грани участия в общественной жизни города.