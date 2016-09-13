Президент России Владимир Путин знает об аресте начальника специального летного отряда "Россия" Ярослава Одинцева. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что после ареста Одинцева проблемы у администрации Кремля не появятся.

По словам Пескова, выводы в отношении Одинцева можно делать только после решения суда. "Есть подозрения и обвинения следственных органов", — цитирует пресс-секретаря президента РБК. Песков отметил, что пока неизвестно, кто будет возглавлять СЛО "Россия" вместо Одинцева.

Он подчеркнул, что этот спецотряд занимается перевозкой высших государственных лиц, объектов государственной охраны и полностью находится под кураторством ФСО.

Сегодня стало известно, что гендиректор СЛО "Россия" Ярослав Одинцев по решению Басманного суда Москвы отправлен под домашний арест до 6 ноября.

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