Суд арестовал гендиректора летного отряда «Россия»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора Специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева. В отношении Одинцева расследуется уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Начальник летного отряда «Россия» подозревается в превышении должностных полномочий. Ярослав Одинцев помещен под домашний арест до 6 ноября.

Ранее оперативники и следователи СКР провели обыски в рабочем кабинете и квартире Ярослава Одинцева, изъяли документы, в том числе электронные носители, на которых может содержаться информация, необходимая для расследования дела.

Специальный летный отряд «Россия» подчиняется Управлению делами президента России. Он занимается перевозкой первых должностных лиц страны, в том числе и главы российского государства Владимира Путина.

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