Песков назвал неинтересным проект Ходорковского по поиску кандидатов в президенты

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал проект, запущенный Михаилом Ходорковским, по отбору кандидатов на президентский пост на выборах 2018 года. Песков сообщил, что ему известно об этом проекте, но он не усматривает в нем ничего интересного.

По мнению пресс-секретаря, разработчики проекта оторваны от российских реалий и не имеют представления о происходящем в стране.

Сам Ходорковский живет в Великобритании и спонсирует правозащитную организацию “Открытая Россия”. Ранее им уже создавался аналогичный проект по поиску кандидатов в депутаты российской Госдумы. Суть проекта в том, чтобы каждый пользователь мог проголосовать на специальном сайте за того или иного кандидата, выдвинутого экспертами.

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