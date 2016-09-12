Обыск в офисе Центробанка был проведен в связи с пропавшим диваном

Следственные мероприятия в офисе главного управления Центробанка проводилась в связи с делом о краже в Международном акционерном банке, в котором в данный момент введена временная администрация в связи с отзывом лицензии.

Из МАБ оказались похищены картина, ваза и диван. Сообщается, что в данный момент подозреваемые признались в совершении преступления и признали свою вину.

Напомним, что сегодня стало известно об обыске, проведенном в офисе главного управления ЦБ при силовой поддержке ОМОНа. Произведенная выемка документов была связана с ситуацией в МАБ, у которого была отозвана лицензия в связи с исчезновением шести миллиардов рублей.

Читайте также:

Следком провел выемку в офисе Центробанка

Все новости дня

