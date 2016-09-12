Следком провел выемку в офисе Центробанка

Сотрудники Следкома РФ при силовой поддержке ОМОН провели выемку документов в офисе главного управления Центробанка по Центральному федеральном округу на улице Балчуг, дом 2 в Москве.

Это произошло ещё в пятницу, 9 сентября, сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Выемку произвели в связи с тем, что происходит в Международном акционерном банке (МАБ). Один из собеседников издания подчеркнул, что тот факт, что потребовалось непосредственное участие сотрудников СКР и выемка документов, представляется странным, ведь обычно Центробанк такие вещи предоставляет органам по запросу.

В пресс-службе ЦБ РФ журналистам подтвердили, что были проведены следственные мероприятия, но они касались отдельных сотрудников Банка России.