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Глава ЦИК: запрет Украины на проведение выборов в Госдуму - абсурд

12 сентября 2016, 10:52 [ «АН-онлайн» ]

Глава ЦИК: запрет Украины на проведение выборов в Госдуму - абсурд
Фото: globallookpress.com

Ситуация с запретом на проведение выборов в Госдуму для граждан России, находящихся на территории Украины, не только абсурдна, но и демонстрирует непонимание Киевом принятых международных обязательств.

Об этом заявила Элла Памфилова, возглавляющая российский Центризбирком. По мнению главы ЦИК, если киевские власти не изменят своего решения, сложившаяся ситуация может иметь неожиданные негативные последствия для Украины.

Напомним, ранее пресс-секретарь Петра Порошенко проинформировал о невозможности организации голосования для граждан РФ на территории украинского государства. Позднее было сделано заявление, что Киев готов пойти на уступки, если Россия откажется от проведения выборов в Севастополе и Крыму.

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