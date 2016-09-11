Московский парад техники ко Дню города включен в Книгу рекордов России и в Европейскую книгу рекордов. Представители европейской и российской книг Гиннесса вручили дипломы заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову.

Сегодняшний парад в Москве – самый массовый парад техники. Всего в нем приняли участие 662 машины: городские автобусы, пожарные машины, тракторы, кареты скорой, патрульные автомобили и мотоциклы ГИБДД и другая техника.

К параду присоединились и ретроавтомобили. Ранее «АН-онлайн» писали про то, что столичный парад может попасть в Книгу Гиннесса.

Первый парад специализированной городской техники на Садовом кольце открыл Сергей Собянин. Мэр пообщался с водителями парадной техники и поздравил всех с Днем города.