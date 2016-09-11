Москва за организацию и проведение Дня города готовится получить два диплома от Книги рекордов России и Книги рекордов Европы, сообщает официальный портал правительства и мэрии столицы 11 сентября.

Рекордным обещает быть самый массовый парад городской техники, - колонна из более чем 650 автомобилей комплекса городского хозяйства и экстренных служб проедет по Садовому кольцу с 13.00, после чего более 130 машин поучаствуют в выставке на улице Красная Пресня.

Официальное вручение дипломов пройдет 11 сентября, после парада техники. Сейчас рассматривается заявка на регистрацию упомянутого рекорда и в Книге Гиннесса, сообщает мэрия Москвы.

Москва начала отмечать свое 869-летие 10 сентября.