Навальный предложил снять пятерых оппозиционных кандидатов в депутаты Госдумы

Алексей Навальный предложил оппозиционным партиям снять пятерых кандидатов в депутаты Госдумы в Москве. По словам Навального, снять кандидатов должны "Яблоко", ПАРНАС и "Открытая Россия" для того, чтобы объединить электорат в пяти округах.

Как считает политик Навальный, самовыдвиженец Мария Баронова должна уступить свое место кандидату от ПАРНАСа Андрею Зубову, передает "Эхо Москвы". По словам Зубова, призыв Навального прозвучал неожиданно, и такие шаги могут повлиять на мнение избирателей. Баранова отметила, что она провела успешную предвыборную кампанию, и если она пройдет в эту "квазидуму", это будет способствовать изменениям в стране.

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