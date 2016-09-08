Усадьба Чубайса стоимостью 50 миллионов долларов арестована по решению суда

Суд арестовал участок и дом в деревне Переделки, которые принадлежат швейцарской компании SFO Concept. Недвижимость строилась для главы "Роснано". Дом был достроен и отделан, однако сейчас пустой.

Анатолий Чубайс подтвердил, что компания SFO Concept ранее принадлежала ему, однако в 2013 году он продал ее Илье Сучкову, сыну Василия Сучкова, который работал с Чубайсом в Госкомимуществе. Арбитражный суд Брянской области в конце июля арестовал по иску компании Crizna Holdings ltd имущество швейцарской компании. "Насколько мне известно, компания нарушила ряд коммерческих договоренностей в части привлеченного финансирования и, видимо, это послужило поводом для подачи исков к ней от кредиторов", — сообщил Анатолий Чубайс, пишет Forbes.

Помимо Crizna в суд обратился еще один кредитор SFO Concept — компания O1 Trust Services ltd Бориса Минца, которая в 2012 году выдала компании займы на сумму $22,9 млн. Сделала она это после того, как, по словам Минца, "стало известно, что Сучков хотел перерегистрировать всю недвижимость SFO Concept на себя как на физическое лицо без оплаты кредитов".

Усадьбу для Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой начали строить после их свадьбы, которая прошла в 2012 году. Она находится на участке через дорогу от дачи Бориса Пастернака.

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