В Котельничском районе злоумышленники украли 30 кг меда

Потерпевший живет в одной из деревень Котельничского района Кировской области. 74-летний мужчина рассказал, что у него украли флягу со свежим медом. Он оценил нанесенный ущерб более, чем в 30 тысяч рублей.

Подозреваемые — три безработных мужчины, которые пришли в гости к пенсионеру. Скорее всего, они надеялись не застать хозяина меда дома, но просчитались. В ходе разговора завязалась перебранка, которая переросла в драку. После ухода незваных гостей пенсионер недосчитался фляги с медом и очень расстроился, ведь это был «стратегический запас» на зиму.

Полицейские быстро нашли злоумышленников. Мед был возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

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