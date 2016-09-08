В Кирове под дома для обманутых дольщиков отдадут 5,3 га земли

На данный момент в Кировской области официально числится 60 обманутых дольщиков, из них 44 кировчанина. При этом в регионе — 12 «проблемных» многоэтажек, две их которых сейчас пытаются достроить.

Между тем, строительных организаций, которые собрали деньги с граждан, но так и не построили обещанное жилье, сегодня уже не нет. За исключением двух - «Севержилстрой» и «Аркос-строй» - которые преобразованы сегодня в жилищно-строительные кооперативы.

На сегодняшний день разработан и проходит все согласования региональных закон, защищающий права участников долевого строительства. В работе над ним приняли участие и специалисты кировской мэрии. Сегодня стало известно, что муниципалитет выделит для решения проблемы обманутых людей 5,3 га муниципальной земли.

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