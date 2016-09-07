Ялтинский курорт был назван лучшим в Европе

Открывшийся два года назад российский курорт Mriya Resort & Spa был назван организаторами премии World Travel Awards 2016 не только лучшим spa-курортом в России, но и лучшим курортом в Европе.

Ялтинский комплекс, который создатели называют “Цветком Крыма”, был представлен в пяти номинациях. Ему пришлось конкурировать за звание лучшего с курортами многих стран с сильно развитой индустрией туризма, в том числе Грецией и Турцией. Европейцев впечатлил не только сам отель, но и достопримечательности Крыма. Руководство ялтинского комплекса намерено в следующем году участвовать уже в мировом конкурсе.

Голосование проходило среди туристов и работников туристической индустрии. Следующая церемония вручения премии WTA пройдет в Санкт-Петербурге.

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