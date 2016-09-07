Террористы, захватившие самолет, приказали посадить его в Кирове

6 сентября в Кирове проводились антитеррористические учения. В них приняли участие подразделения УФСБ, УМВД, МЧС и УФСИН. По легенде, самолет АН-26, выполняющий междугородний перелет, захватили боевики.

Они сообщили, что в самолете находится взрывное устройство и потребовали посадить самолет в «Победилово». Сотрудники правоохранительных органов провели операцию, в результате которой обезвредили бомбу и задержали так называемых «террористов». Жертв среди гражданских нет.

По сообщению пресс-службы УФСБ по Кировской области, одной из задач учений было проверить, насколько налажено взаимодействие всех подразделений служб и госорганов. Все задачи, которые были поставлены перед участниками операции, были успешно реализованы.

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