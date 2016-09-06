Беспилотный катер, к испытаниям которого приступил Королевский военно-морской флот Великобритании, развивает скорость до 100 км/час и предназначен, как заявляют разработчики, для антитеррористических операций.

Судно создано в рамках программы Unmanned Warrior. Основное предназначение лодки – разведка и антитеррористические операции, передает газета The Sun. Видео испытаний размещено на YouTube-странице World News. Испытывали катер на Темзе, под городскими мостами столицы Британии.

Катер компактен: имеет длину всего 10 метров и вес около 2 тонн. Во время испытаний передвижение судна контролировали два пилота-специалиста, которые корректировали функционирование панорамной камеры с углом обзора в 360 градусов, GPS-модуля, радара и других систем, - установка вооружения на катере не предусмотрена.