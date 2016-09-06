Президент РФ Владимир Путин на встрече с активом партии "Единая Россия" сказал, что ЕР должна работать на достижение доверия у избирателей, то есть не бояться прямо говорить правду о существующей ситуации.

Нужно общаться с людьми предельно откровенно, считает глава государства, говорить о реальных решениях дел, которые стоят перед страной.

По словам Путина, россияне "сердцем чувствуют, где правда, а где ложь" и без труда могут отличить обещания от "реального желания и стремления конкретного человека изменить ситуацию к лучшему". Как он отметил, фальшь не проходит никогда. Владимир Путин также добавил, что доверие потом надо будет оправдать.

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