Минтруд предлагает поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет

Минтруд РФ предложил поощрять молодых матерей, которые успели родить двоих детей до того, как им исполнилось 30 лет.

Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Топилин подчеркнул, что сейчас самой большой проблемой является увеличение возраста рождения первого ребенка, и ведомству необходимо придумать дополнительные меры по стимулированию рождаемости.

Топилин подчеркнул, что это не значит, что, когда женщина рожает после 30, это плохо. Он отметил, что с точки зрения здоровья матери и возможностями рождения третьего-четвертого ребенка, лучше, когда женщина рожает двух детей до 30 лет, цитирует ТАСС.